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Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с Азербайджаном

2 апреля 2023, 15:44
Обеспечение работы Римского статута не должно, дескать "наносить ущерба" стратегическим отношениям Армении и Азербайджана, сказал Акоп Аршакян.
Путин, Гаага
Армения не собирается арестовывать Путина - вице-спикер парламента / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Армения не планирует арестовывать главу страны-агрессора России Владимира Путина. Римский статут нужен Еревану для того, чтобы Международный суд рассматривал ситуации, связанные с войной против Азербайджана. Ереван не будет предпринимать действий, которые, мол, "могут повредить" стратегическим отношениям с Москвой. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян.

В интервью Арменпресс он сказал о том, что Армения не будет арестовывать Путина, а подписание Ереваном Римского устава, мол, "имело совсем другие цели". Статут нужен Еревану, чтобы Международный уголовный суд в Гааге рассматривал ситуации, связанные с войной с Азербайджаном.

По словам вице-спикера армянского парламента, Армения подписала Римский устав в декабре 2022 года, тогда же Конституционный суд начал изучать правовые аспекты работы устава. Окончательное решение Еревана о ратификации Статута совпало с решением МУС выдать ордер на арест Путина, что, как полагает он, стало случайным.

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"Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в одном вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", - сказал Аршакян.

Также он добавил, что если Путин приедет в Армению, его не арестуют. Ереван уже подписал с другим государством документ, согласно которому Римский статут не повлияет на их отношения. Аналогичное соглашение может быть подписано и с агрессором Россией.

"Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским уставом, не наносило вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - подчеркнул Акоп Аршакян.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-оккупанта России Владимира Путина. Его подозревают в совершении преступлений, которые связаны с депортацией украинских детей на территорию РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин сказал, что Владимир Путин официально стал подозреваемым в совершении международного преступления. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что решение Международного уголовного суда может быть не обязательным для выполнения национальными юрисдикциями.

В частности, президента Судана Омара аль-Башира, у которого тоже был ордер на арест, не стали арестовывать в ЮАР. Путина могут не задерживать в таких странах, как, в том числе, и Таджикистан.

Ордер на арест Путина:

Владимир Путин Римский статут новости Армении
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