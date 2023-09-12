В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

Российские оккупанты перемещают свои резервы с одного направления на другое, что фактически способствует улучшению тактического положения Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
"Пользуясь ослаблением врага, наши командиры на местах пытаются улучшать свое тактическое положение", - отметил Штупун в эфире Эспрессо.
По его словам, сейчас в Опытном Донецкой области продолжается плановая боевая работа, и тактическая обстановка там является достаточно динамичной. В районе Авдеевки вражеские силы пытаются выбиться к северу от города, однако эти попытки остаются неудачными. Противник также продолжает осуществлять пехотные штурмы в районе Марьинки.
"Наши воины успешно уничтожают захватчиков", - подчеркнул спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В частности, на Бахмутском направлении в течение прошлой недели Вооруженные силы Украины освободили 2 квадратных километра территории. На данный момент, уже возвращено 49 квадратных километров территории Украины в районе этого города.
Кроме того, на этом направлении украинские защитники преуспели в районах населенных пунктов Клещиевка и Андреевка. Там они вытеснили оккупантов с их позиций, и теперь наблюдается определенное продвижение вперед.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.
Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.
Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.
Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.
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