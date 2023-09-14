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Есть шансы выйти на Азовское побережье: Жданов спрогнозировал успехи ВСУ на осень

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 03:15
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Защитникам Украины не обязательно потребуется штурмовать крупные города, например, Мелитополь. Его можно будет обойти и рассечь российскую группировку.
Украинские военные, Олег Жданов
Жданов спрогнозировал успехи ВСУ за осень/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, Главред

Если украинские военные прорвут третью линию обороны противника, то за Токмаком откроется оперативное пространство и будет возможность для быстрого продвижения войск. У защитников Украины есть шансы выйти на Азовское побережье.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.uа. Он отмечает, что вероятнее всего такой темп контрнаступления, который сейчас есть у украинского войска, сохранится в дальнейшем.

"Я надеюсь, что оно (контрнаступление – ред.) не ослабится... Думаю, что такой темп контрнаступления, который есть у нас сегодня, и в дальнейшем сохранится. Главное для нас – это пройти этот многоуровневый рубеж обороны, который обустроили российские оккупационные войска. Если мы преодолеем этот рубеж, то дальше можем рассчитывать на увеличение темпов наступления наших войск", – сказал Жданов.

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По его словам, после прорыва третьей линии обороны российских захватчиков украинские воины смогут быстрее продвигаться вперед.

"Я думаю, что у нас есть шансы выйти на Азовское побережье. Почему? Если мы добираемся до третьей линии обороны противника, и прорываем ее, то дальше за Токмаком открывается оперативное пространство. У нас появится больше возможностей для быстрого продвижения войск. Мы сможем осуществлять рейдовые и наступательные действия, то есть продвигаться вперед", – подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что не обязательно потребуется штурмовать крупные города, например, Мелитополь. Этот город можно будет обойти, продвигаясь дальше к побережью и рассекая группировки российских войск.

"Минимальное достижение, которое может быть у наших Сил обороны этой осенью – это выйти на уровень Мелитополя и взять под полный огневой контроль суходольный коридор противника в Крым. Это стратегически очень важно", – подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине

В разведке Британии сообщили, что РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала. Части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте.

В ВСУ отметили, что РФ изменила тактику ударов дронами. Оккупанты начали применять больше дронов-камикадзе во время атак. При этом в приоритете для оккупантов остается инфраструктура портов.

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, на Купянском направлении прекратились бои. Он объяснил, что такое иногда бывает – когда противник начинает применять свою тактику.

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война в Украине вторжение России Олег Жданов контрнаступление ВСУ
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