Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года - NYT

Увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой, считают в США.

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Россия производит больше ракет / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ , ua.depositphotos.com, ГСЧС

Стране-агрессору России удалось преодолеть санкционное давление и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения.

"По словам американских, европейских и украинских чиновников, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство до более довоенного уровня, что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы", - отмечает The New York Times со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Издание сообщило, что по оценкам американских официальных лиц, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 года минимум на шесть месяцев.

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"Но к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты, признают американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы не разглашать деликатную оценку", - говорится в материале.

В ответ на такую ситуацию США делают ставку на усиление украинской противовоздушной обороны. Указывается, что Россия через разветвленную сеть контрабанды получает дефицитные компоненты через третьи страны, такие как Армения и Турция.

Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой.

В статье указывается, что странам Запада сложно закрыть все пути обхода санкций из-за специфики самих товаров.

"Одна из проблем для американского правительства заключается в том, что России нужны не высокотехнологичные микросхемы, которые легче отследить, а коммерциализированные микросхемы, которые можно использовать в широком спектре вещей, а не только в управляемых ракетах", - говорится в материале.

Также западные официальные лица указывают, что Россия вдвое увеличила производство снарядов (до 2 млн в год) и это большие объемы, чем могут производить Соединенные Штаты и Европа. В то же время таких объемов все равно не хватает, поскольку за год Россия потратила 10 млн снарядов.

Увеличение военного производства в России дорого стоило российской экономике, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.

Ракета атака РФ по Украине

Напомним, что Россия запустила ракеты по гражданскому судну в украинском порту. Ракеты были нацелены на грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в порту. При этом две ракеты "Калибр" оккупанты выпустили из ракетоносца Черноморского флота.

В Одесской области русский атака длилась более 4 часов. Силам обороны удалось сбить 84% целей, запущенных противником. Впрочем, "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых российско-иранских БПЛА.В

В воздушных силах рассказали, как РФ атаковала Украину ночью 11 сентября. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал первые подробности ночной атаки по Украине: сколько и откуда РФ запустила иранские дроны модели "Шахед".

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