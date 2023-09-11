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Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

Дмитрий Видоменко
11 сентября 2023, 09:45 обновлено 11 сентября, 09:46
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Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал первые подробности ночной атаки по Украине: сколько и откуда РФ запустила иранские дроны модели "Шахед".
Игнат,БПЛА
Достоверно известно про 12 дронов, которые были уничтожены украинской системой ПВО - Игнат / коллаж Главред, фото mil.in.ua и скриншот

В ночь с воскресенье на понедельник, с 10 на 11 сентября в Украине русские оккупанты вновь нанесли удар дронами-камикадзе модели "Шахед". По направлению к Днепропетровской и Запорожской областей были направлены беспилотники были отправлены из кубанского городка Ейск. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Враг запустил 9 ударных БПЛА, затем еще цифра выросла. В ближайшее время предоставим официальную информацию", — сказал он.

Офицер говорит, что по состоянию на утро 11 сентября достоверно известно про дюжину ударных дронов, которые были уничтожены украинской системой ПВО. Но оккупанты также атаковали дронами и Сумскую область.

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"Таким образом, можно говорить, что будет больше эта цифра — около 13-14 беспилотников было уничтожено. Кроме того, противник атаковал сегодня противорадиолокационными ракетами. Это ракеты, запускаемые из тактической авиации Су-24 и Су-35, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Большинство не достигло своих целей. Есть еще информация об одном сбитом беспилотнике неустановленного типа", — рассказал Игнат.

Удар по Кривому Рогу

Утром в понедельник, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Это подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

До того утром 8 сентября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-К" по админзданию в Кривом Роге. Один человек погиб. Погибший оказался вольнонаемным работником полиции охраны.

Всего из-за атаки девять сотрудников полиции ранены, трое из них были извлечены из-под завалов. Повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

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БПЛА война России и Украины Юрий Игнат
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