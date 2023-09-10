УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атак

Яна Ставская
10 сентября 2023, 17:32 обновлено 10 сентября, 17:39
33
По мнению военного эксперта, Россия будет наносить комбинированные воздушные атаки - применяя и дроны, и ракеты.
Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атак
РФ не откажется от планов устроить Украине блэкаут / Колаж Главреда. Фото: Днепропетровская ОГА, скриншот, Минобороны РФ

Вероятность возобновления воздушных атак Россией довольно высока. Она еще больше возрастет, когда оккупанты потерпят поражение на фронте, поделился в эфире FREEDOM военно-политический обозреватель Александр Мусиенко.

Анализируя общую обстановку на фронте, эксперт отметил успешное продвижение украинских сил на юге - под Мелитополем.

"На Мелитопольском направлении продолжаются бои в районе Новопрокоповки и Вербового. Это расширение плацдарма с целью закрепления и подготовки плацдарма для прорыва дальнейших оборонительных позиций российских войск. Все эти цели реализуются. Реализуются довольно успешно", - сказал он.

В то же время Бахмут не дает россиянам возможности перебрасывать подкрепление на юг и Купянское направление.

"Контрнаступление продолжается, делать какие-то выводы пока нельзя... Есть все шансы до конца года действительно прорваться", - подчеркнул обозреватель.

В то же время украинцам следует подготовиться к новым ударам РФ по критической энергоинфраструктуре.

Россия этими ударами пытается достичь двух целей, добавил Мусиенко. Это поражение украинской инфраструктуры и убийство украинцев, а также террор гражданского населения.

Мусиенко рассказал, когда ждать таких ударов.

"Они (россияне - Главред) будут пробовать. В случае их провала недоконтрнаступления под Купянском, им же надо будет как-то компенсировать неудачи. В случае нашего прорыва на юге - им тоже придется отводить фокус внимания", - объяснил эксперт.

По мнению Мусиенко, удары РФ будут комбинированными с преобладающим применением захватчиками иранских дронов-камикадзе.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине - последние новости

На Мелитопольском направлении в районе Работино ВСУ удалось освободить от российских оккупантов еще 1,5 км территории.

Только за сутки на Таврическом направлении потери оккупантов составили 226 человек, в плен сдались пятеро захватчиков.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорваться в поселок Опытное Донецкой области и закрепиться в нем.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что активные наступательные действия ВСУ будут длиться еще в течение 30-45 дней. С наступлением осенней погоды украинским военным будет труднее маневрировать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

17:46 Украина
В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:47 Синоптик
Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

15:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:46

РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

17:32

Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атакВидео

17:13

Британский полковник жестко раскритиковал Байдена: в чем причина

17:10

К чему снится медведь: сон сулит брак либо месть

16:46

Лишь гении справятся с загадкой: нужно найти 5-го человека за 15 секунд

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
16:39

"Неповторимо": путинист Дюжев в неадеквате с перекошенным лицом на Донбассе выдал пропаганду

16:36

Как узнать, какой у тебя запах тела: самый простой вариант

16:33

РФ стянула лучшие резервы и нацелилась на крупный город Украины — Маломуж

16:31

Что положить в мышеловку: от этих трех продуктов они без ума

Реклама
16:26

Не пропустите этот знак свыше: какие сны предвещают скорое замужество

16:13

Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу

16:06

Константин Меладзе записал песню с экс-ВиаГрой - Вера Брежнева отреагировала

16:03

Что нужно сделать после укуса шершня: простейшие копеечные средства творят чудеса

15:47

В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

15:31

Контратака под ДАПом: ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном

15:19

Нужны лишь два ингредиента: как очистить стеклокерамическую плиту от старых пятен

15:15

Лавров подтвердил "намеком" тайные переговоры по отмене части санкций

14:40

Как убрать залоснившиеся пятна на карманах, воротнике и даже рукавах

14:32

Угроза новых ударов: РФ стянула десятки Искандеров к границам Украины – ГУР

14:20

"И тогда все. Хана": безумный Медведев пригрозил США повторением 11 сентября

Реклама
14:15

Себчик или самчик: Авраменко рассказал, чем можно заменить слово "селфи"

14:00

"Разве я слушала маму?": Ольга Сумская высказалась про ловеласа-Паперного

13:49

Молодая мама выбрала имя для своего сына и разозлила сеть: почему

13:36

Удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ - британская разведка

13:10

К деньгам, любви или драке: к чему чешется левая или правая ладонь

12:49

Употребляйте ответственно: раскрыт самый полезный вид сала

12:46

Уже готовы графики отключений света: долго ли продлятся блэкауты осенью

12:44

Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

12:41

Почти футбольная команда: Илон Маск в десятый раз стал отцом

12:34

Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

12:06

Желтое станет белым: эксперт рассказал, как легко отбелить простыни

11:51

Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

11:46

Экс-ведущий "Рассмеши комика" устроил в Мариуполе пропагандистскую выходку

11:45

Удар дронов по Киевщине: обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсадФото

11:29

Испытание для глаз на время: сможете ли вы найти число 5878 за 15 секунд

11:13

7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жирВидео

11:02

Как отбелить уплотнитель холодильника: 3 способа убрать неприятную желтизну

10:50

Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

10:22

Как общаться с невесткой, даже если отношения давно разрушены: действенные советы

10:07

Хиты Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" перевели на украинский язык: как они теперь звучат

Реклама
09:47

Деньги потекут рекой: финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября

09:34

Оккупанты "говорят сердцем": экс-звезды "КВН" приехали на Донбасси и выдали пропаганду об оккупантах

09:25

Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

09:05

Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - шанс

09:00

Не очень большая шестерка: почему РФ в ОДКБ рискует полностью потерять влияниемнение

08:48

Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

08:38

Гороскоп на завтра 11 сентября 2023: Тельцам - долги, Львам - никакого алкоголя

08:25

"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

08:19

Умер легендарный британский актер

07:59

Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять