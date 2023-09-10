Россия возобновит удары по украинской энергетике: когда ждать атак

Вероятность возобновления воздушных атак Россией довольно высока. Она еще больше возрастет, когда оккупанты потерпят поражение на фронте, поделился в эфире FREEDOM военно-политический обозреватель Александр Мусиенко.
Анализируя общую обстановку на фронте, эксперт отметил успешное продвижение украинских сил на юге - под Мелитополем.
"На Мелитопольском направлении продолжаются бои в районе Новопрокоповки и Вербового. Это расширение плацдарма с целью закрепления и подготовки плацдарма для прорыва дальнейших оборонительных позиций российских войск. Все эти цели реализуются. Реализуются довольно успешно", - сказал он.
В то же время Бахмут не дает россиянам возможности перебрасывать подкрепление на юг и Купянское направление.
"Контрнаступление продолжается, делать какие-то выводы пока нельзя... Есть все шансы до конца года действительно прорваться", - подчеркнул обозреватель.
В то же время украинцам следует подготовиться к новым ударам РФ по критической энергоинфраструктуре.
Россия этими ударами пытается достичь двух целей, добавил Мусиенко. Это поражение украинской инфраструктуры и убийство украинцев, а также террор гражданского населения.
Мусиенко рассказал, когда ждать таких ударов.
"Они (россияне - Главред) будут пробовать. В случае их провала недоконтрнаступления под Купянском, им же надо будет как-то компенсировать неудачи. В случае нашего прорыва на юге - им тоже придется отводить фокус внимания", - объяснил эксперт.
По мнению Мусиенко, удары РФ будут комбинированными с преобладающим применением захватчиками иранских дронов-камикадзе.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Война в Украине - последние новости
На Мелитопольском направлении в районе Работино ВСУ удалось освободить от российских оккупантов еще 1,5 км территории.
Только за сутки на Таврическом направлении потери оккупантов составили 226 человек, в плен сдались пятеро захватчиков.
Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины сумели прорваться в поселок Опытное Донецкой области и закрепиться в нем.
В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что активные наступательные действия ВСУ будут длиться еще в течение 30-45 дней. С наступлением осенней погоды украинским военным будет труднее маневрировать.
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