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Американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ

Яна Ставская
10 сентября 2023, 11:51 обновлено 10 сентября, 11:55
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Бои с российскими оккупантами еще не закончились, констатировал американский генерал Марк Милли.
Американский генерал назвал сроки завершения 'горячей' фазы наступления ВСУ
ВСУ идут вперед, но медленее, чем ожидалось, признал Милли / Коллаж Главреда. Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетьмана Тараса Трясила

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что активные наступательные действия ВСУ будут длиться еще в течение 30-45 дней.

Как рассказал он в эфире телешоу BBC, с наступлением осенней погоды украинским военным будет труднее маневрировать.

Также Милли констатировал, что украинская армия движется вперед, хотя и медленнее, чем ожидалось.

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"Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал Милли.

Контрнаступление ВСУ - что говорят в Украине

Стоит отметить, что руководитель ГУР Кирилл Буданов отреагировал на данные тезисы со стороны Запада.

На конференции в Киеве Буданов отметил, что будет труднее бороться против врага в грязи и сырости. Однако боевые действия не завершатся.

В то же время он признал, что движение вперед происходит медленнее, чем предвиделось.

Война в Украине - последние новости

Контрнаступление ВСУ продолжается уже больше трех месяцев. За это время украинские войска имели преимущественно ограниченные успехи - ввиду мощно укрепленной линии обороны оккупантов.

Однако западные аналитики уверены, что ВСУ смогут прорвать линии обороны россиян на юге до конца 2023 года.

Эксперт Алексей Гетьман, в свою очередь, отмечал, что война на юге сейчас продолжается за железную дорогу, перебив которую, ВСУ смогут полностью контролировать огнем поставки БК и сил южной группировке войск РФ. Это, по его мнению, станет переломом во всей войне.

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война в Украине ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ Марк Милли
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