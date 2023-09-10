Американский генерал назвал сроки завершения 'горячей' фазы наступления ВСУ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что активные наступательные действия ВСУ будут длиться еще в течение 30-45 дней.
Как рассказал он в эфире телешоу BBC, с наступлением осенней погоды украинским военным будет труднее маневрировать.
Также Милли констатировал, что украинская армия движется вперед, хотя и медленнее, чем ожидалось.
"Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что украинцы пока не закончили. Сражения еще не закончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал Милли.
Контрнаступление ВСУ - что говорят в Украине
Стоит отметить, что руководитель ГУР Кирилл Буданов отреагировал на данные тезисы со стороны Запада.
На конференции в Киеве Буданов отметил, что будет труднее бороться против врага в грязи и сырости. Однако боевые действия не завершатся.
В то же время он признал, что движение вперед происходит медленнее, чем предвиделось.
Война в Украине - последние новости
Контрнаступление ВСУ продолжается уже больше трех месяцев. За это время украинские войска имели преимущественно ограниченные успехи - ввиду мощно укрепленной линии обороны оккупантов.
Однако западные аналитики уверены, что ВСУ смогут прорвать линии обороны россиян на юге до конца 2023 года.
Эксперт Алексей Гетьман, в свою очередь, отмечал, что война на юге сейчас продолжается за железную дорогу, перебив которую, ВСУ смогут полностью контролировать огнем поставки БК и сил южной группировке войск РФ. Это, по его мнению, станет переломом во всей войне.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ
- "Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев
- В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар