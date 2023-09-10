"Бороться будет сложнее": Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой

Украинским военным будет труднее двигаться вперед в холоде и сырости, но боевые действия продолжатся.

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Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Контрнаступление ВСУ продлится и после того, как Украину накроет холодная погода. Однако после наступления холодов украинским военным станет труднее продвигаться вперед.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Reuters. Он отметил, что труднее будет бороться против врага в грязи и сырости.

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"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться", – заявил руководитель ГУР.

Он рассказал, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. В то же время Буданов признал, что движение вперед происходит медленнее, чем он хотел. Глава ГУР описал ситуацию как сложную.

По его словам, одними из ключевых факторов, которые тормозят движение защитников Украины, является концентрация мин российских оккупантов и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Контрнаступление украинских военных

Ранее сообщалось, что РФ стягивает в Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ. Разведка Великобритании отмечает, что такие действия могут ограничить способность оккупантов наступать на других участках фронта.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром. Украинская армия в Новомайорском захватила первые четыре дома, сообщил Рёпке.

В то же время бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер похвалил контрнаступление ВСУ и заявил, что критика неоправданна. ВСУ вывели из строя российские линии поставки боеприпасов, топлива, продовольствия, мосты, дороги, и эта тенденция будет продолжаться, отметил он.

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