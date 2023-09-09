ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед в Донецкой области, рассказал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.
По его данным, украинские войска вошли в село Новомайорское, которое расположено в 15 км к западу от Угледара. Такое сообщение опубликовано в соцсети Х.
"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — сообщил Рёпке.
Отметим, что по данным американского Института по изучению войны, по утверждению российских источников, ВСУ захватили позиции на северо-западной окраине села.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.
Напомним, ранее Алексей Данилов заявил о потерях ВСУ в войне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что данные западных медиа о потерях украинской армии не соответствуют действительности.
Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
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