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ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

Алексей Тесля
9 сентября 2023, 18:21 обновлено 9 сентября, 18:25
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Украинская армия в Новомайорском захватила первые четыре дома, сообщил Юлиан Рёпке.
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ВСУ идут вперед на Донбассе / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед в Донецкой области, рассказал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

По его данным, украинские войска вошли в село Новомайорское, которое расположено в 15 км к западу от Угледара. Такое сообщение опубликовано в соцсети Х.

"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — сообщил Рёпке.

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Продвижение ВСУ / @JulianRoepcke

Отметим, что по данным американского Института по изучению войны, по утверждению российских источников, ВСУ захватили позиции на северо-западной окраине села.

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ВСУ вошли в Новомайорское / Google/maps

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил о потерях ВСУ в войне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что данные западных медиа о потерях украинской армии не соответствуют действительности.

Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

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война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ
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