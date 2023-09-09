РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

Передислокация, вероятно, ограничивает способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта.

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РФ перебросила к Роботино новые подразделения, это ограничит ее наступление / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia

Страна-агрессор Россия перебросила к Работино в Запорожской области подразделения с других направлений. Это может ограничить способность оккупантов наступать на других участках фронта. Об этом говорится в свежем отчете Минобороны Британии.

Как отмечает британская разведка в Twitter, подразделения ВСУ продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от населенного пункта Работино. Защитники Украины продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Также украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещеевкой и Андреевкой.

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Британская разведка предполагает, что Россия передислоцировала силы из других районов фронта, чтобы заменить разбитые подразделения возле Работино.

"Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта", - говорится в сообщении.

Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Работино.

Ситуация на фронте - последние новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации на передовой по состоянию на утро 9 сентября. В утренней сводке Генштаба сообщили, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Из-за террористических атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ранее спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук сообщил, что украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. По его словам, Силы обороны имели успех на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области и закрепляются на достигнутых рубежах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции. Он отметил, что контрнаступление украинских военных постепенно набирает обороты и "приносит плоды". Однако не стоит забывать о том, что эти успехи украинские защитники достигают в тяжелых боях.

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