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Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

Юлия Куришко
9 сентября 2023, 09:49 обновлено 9 сентября, 09:57
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За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", сообщили в Генштабе.
Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление
На фронте ожесточенные бои / коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации на передовой, по состоянию на утро 9 сентября.

В утренней сводке Генштаба на странице в Facebook сообщили, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Из-за террористических атак оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог", - говорится в сводке.

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Также в Генштабе сообщили, что под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Успехи ВСУ на фронте

  • В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.
  • ВСУ успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где за сутки противник совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
  • На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
  • На Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ назвали опасное направление, куда сотни тысяч оккупантов согнали для штурма. Они действуют по стандартному плану - сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч людей, а потом просто бросать их на мясо, считает Евлаш.

Столтенберг сообщил, что контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции. Он отметил, что контрнаступление украинских военных постепенно набирает обороты и "приносит плоды". Однако не стоит забывать о том, что эти успехи украинские защитники достигают в тяжелых боях.

ВСУ повредили важные мосты оккупантов, теперь они не смогут перевозить оружие и технику. Гуменюк считает, что оккупанты неспособны быстро и полноценно восстановить и эксплуатировать логистические пути.

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война в Украине линия фронта Генштаб ВСУ
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