Оккупанты 'прячутся' под землю: в ISW раскрыли об изменениях в управлении армии РФ

Россияне улучшили командную связь с командными пунктами и частями, сообщили аналитики.

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В ISW рассказали об изменениях в управлении российской армии / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ТАСС

Аналитики Института изучения войны сообщают, что оккупанты приняли новые меры противодействия вооруженным Силам Украины.

В ISW проинформировали, что российская армия вывела свои штабы за пределы зоны действия большинства украинских ударных систем, а также разместили передовые командные пункты глубже под землей и позади хорошо оборонительных позиций.

Аналитики отметили, что россияне улучшили командную связь с командными пунктами и частями. Они проложили полевые кабели и начали использовать более безопасную радиосвязь. Однако на уровне батальонов конфиденциальная информация по-прежнему передается по незащищенным каналам.

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Оккупанты до сих пор не могут наладить горизонтально интегрированную командную структуру, которая бы позволила мгновенно обмениваться данными между различными подразделениями. В Институте изучения войны объясняют, что российские группировки состоят как из регулярных, так и из нерегулярных подразделений, которые часто воюют вместе и отдельно от соответствующих главных формирований.

Захватчики улучшили охват, который обеспечивает один комплекс радиоэлектронной борьбы. Именно они создают проблемы украинским беспилотникам. Концентрация таких систем составляет примерно 10 комплексов РЭБ на каждые 20 километров линии фронта. Также в случае необходимости они могут привлекать дополнительные средства.

Напомним, что РФ расположила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму. С помощью нового лагеря для пусков дронов-камикадзе по территории Украины, оккупанты ищут новую тактику обхода украинской ПВО, считает Гуменюк.

В Генштабе сообщили, что обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений. Россия осуществила 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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