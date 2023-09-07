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В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар

Юлия Куришко
7 сентября 2023, 22:47 обновлено 7 сентября, 23:04
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В российском Брянске беспилотник попал в промышленный объект, сообщил губернатор Брянской области.
В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар
В Брянске "бавовна" на заводе / коллаж: Главред, скриншоты: российские Telegram-каналы

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороны России утверждает, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе.

Богомаз в своем Telegram сообщил, что якобы украинцы "с помощью БПЛА" совершили атаку "на промышленный объект города Брянска".

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор", - отметил пропагандист.

видео дня
В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар
Атака на Брянск / скриншот: Богомаз

В свою очередь Минобороны России в Telegram заявило, что вечером 7 сентября "очередными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе".

В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар
В России заявили о сбитии дронов / скриншот: Минобороны РФ

По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.

В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожар
В Брянске горит завод / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Брянске загорелся завод:

Напомним, что в РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях. Мэр Москвы заявил, что рядом с Люберцами был сбит дрон. Губернатор Курской области заявил об атаке БПЛА. По его словам, утром дрон атаковал Курчатов.

В РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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война в Украине Брянск бавовна в России
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