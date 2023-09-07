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"Эффективность будет выше": генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

Юлия Куришко
7 сентября 2023, 19:45 обновлено 7 сентября, 19:58
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Российские оккупанты хотят нанести вред нашей стране и ее экономике, считает Сергей Наев.
'Эффективность будет выше': генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой
Наев рассказал о зимних атаках оккупантов / коллаж: Главред, фото: Нацполиция, командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

Как отметил Наев в комментарии для издания Reuters, украинские военные понимают, что Россия не оставит своих преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести вред нашей стране и ее экономике.

"Прошлой зимой у нас было меньше систем ПВО. Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше", - подчеркнул Наев.

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Атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь с 6 на 7 сентября оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесской области. Россияне совершили мощный удар беспилотниками по Измаильскому району. Среди повреждений-припортовые объекты и админздание.

В ВСУ сообщили, что РФ может скоро атаковать Украину ракетами. Произойти это может уже в ближайшее время. Сейчас сохраняется очень высокая ракетная опасность. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

РФ ударила по гражданскому объекту Запорожье. В среду, 6 сентября, в городе Запорожье прогремел мощный взрыв. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.

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