'Эффективность будет выше': генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.
Как отметил Наев в комментарии для издания Reuters, украинские военные понимают, что Россия не оставит своих преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести вред нашей стране и ее экономике.
"Прошлой зимой у нас было меньше систем ПВО. Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше", - подчеркнул Наев.видео дня
Атака РФ по Украине
Напомним, что в ночь с 6 на 7 сентября оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесской области. Россияне совершили мощный удар беспилотниками по Измаильскому району. Среди повреждений-припортовые объекты и админздание.
В ВСУ сообщили, что РФ может скоро атаковать Украину ракетами. Произойти это может уже в ближайшее время. Сейчас сохраняется очень высокая ракетная опасность. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
РФ ударила по гражданскому объекту Запорожье. В среду, 6 сентября, в городе Запорожье прогремел мощный взрыв. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие.
Большие военные новости:
- Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ
- "Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов-NYT
- Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения-ГПСУ