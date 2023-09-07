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Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Дмитрий Видоменко
7 сентября 2023, 07:58 обновлено 7 сентября, 08:10
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Россияне совершили мощный удар беспилотниками по Измаильскому району. Среди повреждений — припортовые объекты и админздание.
Взрыв, пожар
Под ударом врагов снова оказались объекты в Измаильском районе, сообщают чиновники / коллаж Главред, фото УНИАН

Российские оккупанты в течение трех часов в ночь со среды на четверг, с 6 на 7 сентября, атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе модели Shahed. Об этом в мессенджере Telegram написал руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в результате вражеской атаки есть разрушения и пострадавший.

Под ударом снова оказались объекты в Измаильском районе — и это уже четвертая атака за последние пять суток. В результате нового налета беспилотников в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

видео дня

В том числе от вражеского удара пострадал водитель грузового автомобиля ‒ он получил легкую травму ноги. На месте инцидента работают аварийные службы. По словам Кипера, сейчас продолжается ликвидация последствий.

Атака РФ по Украине в ночь на 6 сентября

Рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу.

В столице обломки ракеты упали на торговое предприятие. Произошло возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Также ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек - сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

В нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

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