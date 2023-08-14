Повторное наступление на Киев возможно: Наев назвал условия атаки РФ на столицу

Враждебные намерения страны-агрессора зависят только от решений высшего политического руководства РФ.

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Сергей Наев оценил уровень угрозы повторного наступления оккупантов на Киев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вероятность повторного наступления российских оккупантов на Киев существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти", - сказал он.

По его словам, все будет зависеть от принятия решений в стране-агрессоре РФ и от наличия сил и средств.

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"Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок. Учитывая это, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении. Учитывая, что враг может сделать это в будущем – к этой работе мы привлекаем председателей ОВА и другие составляющие силы обороны и безопасности", - добавил командующий Объединенными силами ВСУ.

Смотрите видео - Сергей Наев оценил уровень угрозы повторного наступления оккупантов на Киев:

Риск повторного наступления на Киев - мнение экспертов

Политический аналитик Александр Кочетков назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к Киеву. По его словам, для того, чтобы оккупанты смогли дойти до тех позиций, которые были заняты в 2022 году, им понадобиться эффект неожиданности и огромное количество личного состава.

Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов выразил мнение, что Путин не отказался от своей идеи захватить всю Украину. Поэтому не стоит ошибочно думать, что он может сам остановить свою армию на каком-то пределе и удовлетвориться этим. Если российским оккупантам удастся захватить еще часть украинских территорий, то они будут пытаться двигаться еще дальше, в том числе и на Киев.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде ранее заявил, что наступление оккупационных войск РФ на Киев является маловероятным сценарием. По его мнению, у врага нет для этого ни нужного количества артиллерии, ни живой силы.

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