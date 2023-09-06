Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

Российские оккупанты могут обстрелять Украину ракетами. Произойти это может уже в ближайшее время. Сейчас сохраняется очень высокая ракетная опасность. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Известно, что в Черное море оккупанты вывели надводный ракетоноситель фрегат "Адмирал Эссен". Он может выпустить 8 ракет типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы остается высоким. По сигналу воздушной тревоги стоит переходить в укрытие. Предупреждены - значит вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно", - говорится в сообщении.видео дня
Ракетные удары
Напомним, рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Позже стало известно о том, что РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке. Там было очень много людей. Оккупанты ударили ракетами С-300. В результате обстрела погибли по меньшей мере 16 человек.
В ночь на понедельник, 4 сентября, состоялась массовая атака дронов на Одесскую область. Оккупанты в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. В нескольких населенных пунктах были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.
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