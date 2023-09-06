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Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 20:46 обновлено 6 сентября, 20:58
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Ожидается, что Украина получит дополнительную помощь до конца сентября.
Военная помощь США
Украина получит от США 25 миллиардов долларов / Коллаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

США планирует дополнительно выделить Украине 25 миллиардов долларов помощи. Ожидается, что верхняя палата парламента одобрит финансирование уже до конца сентября. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает Politico.

Он убежден, что сейчас Сенат не должен расслабляться в вопросе помощи Украины, ведь российский диктатор Владимир Путин несет огромную угрозу.

Макконнелл добавил, что члены высшей палаты парламента продемонстрируют поддержку, когда примут дополнительные ассигнования для Украины.

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Что известно о помощи

В августе этого года стало известно о том, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить выделение 40 миллиардов долларов, включая 24 миллиарда помощи для Украины. Об этом сообщал Голос Америки.

В эту сумму также входит:

  • 9,5 миллиарда на военную технику для Украины и пополнение запасов американской военной техники, уже отправленной в Киев,
  • 3,6 миллиарда на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины,
  • 7,3 миллиарда на экономическую, гуманитарную помощь и помощь в области безопасности Украине и другим пострадавшим странам,
  • 1 миллиард долларов предлагается отправить на укрепление стратегического партнерства с развивающимися странами,
  • 200 миллионов долларов на усиление сопротивления африканских стран влиянию российской группы "Вагнер".

Отмечалось, что этот запрос охватывает нужды первого квартала 2024 финансового года. Последний раз Палата представителей и Сенат США одобрили помощь Киеву в размере 48 миллиардов долларов в декабре. Она была рассчитана на весь текущий финансовый год, который заканчивается 30 сентября.

Военная помощь Украине

США передадут Украине бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Передача снарядов произойдет уже в ближайшее время. Об этом заявили американские чиновники.

Коррупционные скандалы в Украине являются серьезным ударом по репутации и существенно влияют на страны Запада при принятии решений о поставках оружия Киеву. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Издание Bild назвало причины, которые сдерживают Берлин в поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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