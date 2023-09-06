"Ужасный прилёт": РФ ударила ракетой по Константиновке, много погибших и раненых

Российские оккупанты атаковали рынок в Константиновке, где всегда много людей.

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РФ ударила по центру Константиновки / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Центральному рынку Константиновки Донецкой области днем, 6 сентября.

В результате есть погибшие и много раненых. Об этом говорится в сообщении ресурса Новости Донбасса.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали рынок, где всегда много людей, ракетами С-300.

видео дня

При этом в Сети уже публикуют видео с места "прилета". Отмечается, что рынок находится в районе ТЦ "Меркурий".

Вместе с тем местные Telegram-каналы подтверждают ракетный удар РФ по Константиновке.

"В Константиновке ужасный прилёт. По приходящим сообщениям в людное место", - говорится в сообщении.

Что известно о погибших и раненых

Как уточняет Радио Свобода, по рпедварительным данным в результате удара РФ по Константиновке погибли 16 человек.

По предварительным данным, число раненых в Константиновке уже достигло 20 человек.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, в Константиновке 16 погибших, в том числе один ребенок, и по меньшей мере 20 раненых.

В свою очередь в ГУ Нацполиции в Донецкой области уточнили, что в результате удара РФ пострадали 44 человек - 16 погибли и 28 получили травмы.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео удара россиян по городу, а также подтвердил, что враг атаковал рынок и убил 16 человек.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости подлости. Полномасштабная бесчеловечность. В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это российское зло", - написал Зеленский.

Смотрите видео - удар оккупантов РФ по Константиновке:

Оккупанты ударили ракетой по Константиновке / Скриншот

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Напомним, рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Как известно, российские оккупационные войска в июле обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб ребенок, еще семь человек получили ранения.

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