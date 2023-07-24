Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

Захватчики открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхало много людей.

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Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, topwar.ru

Российские оккупационные войска в понедельник, 24 июля, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб ребенок, еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"Около 19 часов россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами – именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - написал Кириленко.

Как отметил глава области, по меньшей мере семеро гражданских получили ранения в результате обстрела Константиновки. Среди раненых - четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

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Донецкая областная прокуратура сообщает, что погибшим оказался 10-летний мальчик.

"Получили ранения четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет: трое девочек и мальчик. Среди пострадавших детей - две сестрички, одна из которых находится в тяжелом состоянии", - сообщила прокуратура в Telegram-канале.

Кроме того, получили телесные повреждения еще три человека: две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Ракетный террор россиян

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали люди.

В общем оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет. Силам ПВО удалось сбить 9.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, каким будет ответ ВСУ за Одессу. По словам военного, ответный удар будет нанесен по оккупантам РФ в Крыму. Это особенно выгодно ВСУ, поскольку именно на полуострове создан хаб для войск захватчиков, которые ведут бои с Украиной на запорожском и восточном фронте.

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