Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Российские оккупанты не будут иметь доступа к боеприпасам и топливу, что сделает их сопротивление невозможным.

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Есть два сценария освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скриншот из видео

Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов. Есть два сценария развития событий на полуострове. Их в интервью Главреду назвал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Он отметил, что вести бои в Крыму достаточно трудно, ведь у украинских военных нет опыта боевых действий в горных условиях. Если украинские военные будут штурмовать каждый город, то это повышает риск больших потерь.

Первый сценарий

Одним из сценариев является полная блокада Крыма. Даже разрушение одной ветви Керченского моста вызовет панику оккупантов. Это снизит боеспособность врага, ведь там не будет боеприпасов и топлива.

"Нет боеприпасов, нет топлива – и паника местного населения дает нужный результат. Достаточно разрушить одну из ветвей Керченского моста и паника будет, что надо – я могу это почти гарантировать", - говорит Богданов.

Второй сценарий

Освободить к Крым можно и с помощью частичной или очень плотной блокады. ВСУ могут действовать малыми группами на побережье и нейтрализировать российский флот.

"Какие преимущества до сих пор имеют россияне? Это воздух (ракеты) и море. Море можно нейтрализовать (теоретически это сложно, но возможно) с помощью дронов и противокорабельных ракет. Сделать уязвимой российскую авиацию тоже можно", - говорит Богданов.

Очень важным узлом остается Мелитополь, так как оттуда будет возможность достреливать до любого военного аэродрома в Крыму или на Кубани.

Богданов убежден, что украинские военные смогут освободить Крым военным путем.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Смотрите интервью Юрия Богданова для Главреда:

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

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