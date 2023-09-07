На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

Российские оккупанты сильно зависят от железной дороги. ВСУ попытаются это использовать.

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ВСУ идут вперед / Коллаж Главреда. Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Украинские войска уже приблизились к Токмаку и Волновахе. Деоккупация хоть одного из этих населенных пунктов позволит перерезать основной логистический маршрут оккупантов. После чего Крыму останется сопротивляться всего 2-3 месяца.

Как рассказал в эфире "Радио Донбасс. Реалии" военный аналитик Алексей Гетьман, в настоящее время ВСУ находятся всего в 20 км от Токмака и Волновахи.

"Если посмотреть внимательно на карту, то Токмак - железнодорожный узел, который ведет на юг к Мариуполю. Это единственная железная дорога, которая там проходит. Она идет от Волновахи до Токмака и от Токмака на юг до Мелитополя и на запад - до Джанкоя", - объяснил Гетьман.

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Оккупанты же возвели фортификационные сооружения вдоль этой дороги. Это - рокадная железная дорога группировки войск россиян.

"Они не за населенный пункт борятся. Это для широкой публики. Идет разговор, что надо захватить эту железную дорогу - и тогда россияне останутся без логистических возможностей. По большому счету, это рокадная железная дорога, по которой в больших количества перевозятся личный состав, боеприпасы, топливо из РФ в Крым, из Крыма на оккупированный юг Украины", - высказался эксперт.

По его словам, у России здесь останется только автомобильный транспорт, но по нему много не перевезешь.

"Идет война за железную дорогу. Как только ВСУ удастся эту дорогу перекрыть (для этого достаточно выйти или на Волноваху, или на Токмак) - это будет по большому счету перелом не только в летне-осенних наступательных действиях, это можно считать переломом во всей войне. После этого Крыму останется сопротивляться 2-3 месяца - не больше", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Уже три месяца идет контрнаступление ВСУ. За это время, по утверждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украине удалось отвоевать новые позиции.

В разведке США тоже с воодушевлением оценивают силы украинских защитников. Американцы считают, что ВСУ смогут прорвать линии обороны оккупантов уже до конца этого года.

Например, 5 сентября Институт изучения войны писал, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона".

В ответ на успехи ВСУ на юге и востоке российское командование формирует новый "ударный кулак" в районе Купянска, а пропагандисты РФ называют участок "вторым Бахмутом".

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