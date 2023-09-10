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Продвинулись еще на 1,5 км: в ВСУ рассказали об успехах на Запорожье

Алёна Воронина
10 сентября 2023, 12:34 обновлено 10 сентября, 12:37
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Защитники Украины освободили от оккупантов еще часть территории на юге. За сутки россияне потеряли 27 единиц техники и 226 человек, из которых 72 – погибшими.
Украинские военные
ВСУ освободили от оккупантов еще 1,5 км территории в Запорожской области/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Украинские военные продолжают продвигаться вперед в Запорожской области. Так, на Мелитопольском направлении в районе Работиного удалось освободить от российских оккупантов еще 1,5 км территории.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что продвижение в районе поселка Работино продолжается.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работиного. Освобождено еще около 1,5 километра квадратных нашей украинской территории", – рассказал Штупун.

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Также он отметил, что украинские военные сдерживают атаки российских оккупантов в Донецкой области, в частности на Марьинском направлении. Спикер сообщил, что защитники Украины отбили около 15 попыток атак противника в районе Марьинки. Но враги продолжают совершать попытки захватить те руины, которые остались от города.

Кроме этого, Штупун рассказал, что российские захватчики продолжают использовать тактику "мясных штурмов". Они не жалеют своего личного состава, пытаясь отбить утраченные позиции и прорвать оборону украинских войск. По словам спикера, только за сутки на Таврическом направлении потери оккупантов составили 226 человек, в плен сдались пятеро захватчиков.

За сутки было уничтожено 27 единиц техники РФ

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram рассказал, что украинские военные продвинулись на Таврическом направлении более чем на 1 км.

Также он сообщил, что украинские артиллерийские подразделения за сутки выполнили 1391 огневое задание. Оккупанты за это время потеряли 226 человек, из которых 72 – погибшими, 149 – ранеными, а 5 попали в плен.

"Уничтожено 27 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 2 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и 3 единицы специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", – рассказал Тарнавский.

Война в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что будет с контрнаступлением зимой. Украинским военным будет труднее двигаться вперед в холоде и сырости, но боевые действия продолжатся.

В ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине. Россия сосредоточила в Украине более 420 тысяч своих военнослужащих, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Напомним, американский генерал назвал сроки завершения "горячей" фазы наступления ВСУ. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что активные наступательные действия ВСУ продлятся еще в течение 30-45 дней.

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война в Украине Запорожская область вторжение России контрнаступление ВСУ
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