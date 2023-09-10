УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

Алёна Воронина
10 сентября 2023, 07:39 обновлено 10 сентября, 07:43
86
ПВО сбила над столицей более 20 вражеских дронов, часть обломков упала на открытую территорию, часть вызвала возгорания. Также обломки попали в квартиру.
Атака дронами на Киев
Оккупанты ночью атаковали Киев дронами/ коллаж: Главред, фото: КМВА, Telegram

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 сентября, атаковали Киев дронами-камикадзе. Был слышен ряд взрывов, работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы Украины.

На месте падения части обломков возникли возгорания. Есть один пострадавший. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, вследствие этого возникло возгорание. В Дарницком районе они упали на нежилое помещение, размеры и характер разрушений уточняется.

видео дня

В целом большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Но было попадание в квартиру в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

В КМВА рассказали, что в основном обломки повредили авто, дорожное покрытие и троллейбусные линии электропередач. Один человек пострадал. За ночь было ПВО уничтожила более двух десятков вражеских дронов.

"Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", – отметили в КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у пострадавшего острая реакция на стресс.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", – отметил городской голова.

Атака дронами на Киев
Последствия атаки дронами на Киев/ КМВА
Атака дронами на Киев
Последствия атаки дронами на Киев/ КМВА

Атаки России ракетами по Украине

Напомним, что под утро в пятницу, 8 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. Позже стало известно, что повреждены десятки домов и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Позже сообщалось, что в больнице скончалась одна из пострадавших в Сумах. Жительница города Сумы получила травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору областного центра.

Также РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге 8 сентября. В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер". В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели достали из-под завалов. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Киева война в Украине беспилотники дроны вторжение России
Реклама

Главное за день

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

07:39 Украина
"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

22:53 Украина
Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

21:04 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

07:39

Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

06:46

Членом Совбеза ООН является несуществующее государство СССР, а не РФмнение

06:35

Чем "паливо" отличается от "пального": Авраменко назвал распространенную ошибку

02:54

Как этой осенью выглядеть стильно: пять модных образов от Андре ТанаФото

02:15

Пригожин может прятаться на острове в Венесуэле: западные СМИ раскрыли детали

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
01:40

Почему Запад так долго медлил с передачей Украине F-16: Сотник назвал реальную причинуВидео

09 сентября, суббота
23:50

ВСУ могут прорвать оборону РФ: в США прокомментировали освобождение юга Украины

23:06

Супер модель и актриса США вышла на показ украинского дизайнера Низе Эмиршах

22:53

"Нет смысла штурмовать": Жданов допустил автоматическое освобождение Токмака и Мелитополя

Реклама
22:48

ВСУ загоняют врага в ловушку: эксперт назвал самые важные направления

22:28

"Стратегический тупик" в Белом Доме, а не фронтах в Украинемнение

21:58

Предстоящие выборы в РФ: Сотник назвал главного соперника ПутинаВидео

21:43

В Киеве мужчина посреди улицы напал с ножом на детей: мальчик в больнице

21:04

Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

20:58

Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

20:31

Зеленский сделал жесткое предупреждение стране-агрессору России

20:24

Скандальный Илон Маск впервые показал своих младших детей

19:21

"Россию никто не будет спрашивать": в ГУР рассказали о неизбежном освобождении Крыма

19:15

Запад хочет, чтобы Россия отползла и сохраниласьмнение

18:46

Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФВидео

Реклама
18:21

ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром – Bild

18:20

Нереальная оптическая иллюзия, которая сломает ваш мозг: надо найти лампу Аладдина

17:30

Моментально разбегутся: 3 действенных способа борьбы с пауками в доме

17:28

"Группе двадцати нечем гордиться": в МИД жестко разнесли беззубую декларацию G20

17:16

Кисти и глаза нет, но для войны годен: в Сумской области разгорелся жесткий скандал

17:07

"Сначала Крым": Богданов рассказал, как ВСУ будут освобождать Донецк и Луганск

16:59

Они есть в каждом доме: 4 средства, которые помогут навсегда избавиться от запаха в туалете

16:50

РФ готовит массированные удары: Зеленский назвал вероятные сроки и цели атак

16:17

Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

16:11

ВСУ ловко работают по озадаченным оккупантам: в ОК "Юг" раскрыли подробности

16:06

Психолог Наталья Холоденко рассказала, что такое судьба и есть ли она вообще

15:56

Эти 3 запрета спасут от неприятностей 11 сентября: старые приметы дня

15:51

"Вторая армия мира" сгорела: эксперт назвал последнюю надежду диктатора ПутинаВидео

15:50

"Было очень больно": Камалия в слезах отдала детей мужуВидео

15:18

Любовный гороскоп на неделю 11-17 сентября: Рыбам – ясность, Овну - эгоизм

14:57

СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФВидео

14:50

В Марокко из-за землетрясения погибли более 600 человек: МИД ищет украинцев

14:45

Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

14:43

Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

Реклама
14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять