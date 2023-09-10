Оккупанты ночью атаковали Киев дронами: обломки попали в квартиру, возникли пожары

ПВО сбила над столицей более 20 вражеских дронов, часть обломков упала на открытую территорию, часть вызвала возгорания. Также обломки попали в квартиру.

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Оккупанты ночью атаковали Киев дронами/ коллаж: Главред, фото: КМВА, Telegram

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 10 сентября, атаковали Киев дронами-камикадзе. Был слышен ряд взрывов, работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы Украины.

На месте падения части обломков возникли возгорания. Есть один пострадавший. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

В Святошинском районе обломки упали в районе парка Совки, вследствие этого возникло возгорание. В Дарницком районе они упали на нежилое помещение, размеры и характер разрушений уточняется.

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В целом большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Но было попадание в квартиру в Шевченковском районе.

"В Шевченковском районе обломки попали в квартиру многоэтажного дома. Хозяева самостоятельно потушили огонь. Предварительно без жертв", – рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

В КМВА рассказали, что в основном обломки повредили авто, дорожное покрытие и троллейбусные линии электропередач. Один человек пострадал. За ночь было ПВО уничтожила более двух десятков вражеских дронов.

"Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", – отметили в КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у пострадавшего острая реакция на стресс.

"В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте", – отметил городской голова.

Последствия атаки дронами на Киев/ КМВА

Последствия атаки дронами на Киев/ КМВА

Атаки России ракетами по Украине

Напомним, что под утро в пятницу, 8 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. Позже стало известно, что повреждены десятки домов и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Позже сообщалось, что в больнице скончалась одна из пострадавших в Сумах. Жительница города Сумы получила травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору областного центра.

Также РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге 8 сентября. В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер". В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели достали из-под завалов. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести.

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