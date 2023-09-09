Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

Жительница города Сумы получила травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору областного центра.

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8 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам / скриншот

В больнице скончалась одна из пострадавших в результате ракетного удара страны-агрессора РФ по частному сектору в городе Сумы 8 сентября.

"Вчера в больнице умерла жительница города Сумы, которая получила травмы в результате ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили в Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Как сообщал Главред, 8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумах. Ракета попала в частные дома в районе Казацкого проспекта. Сообщалось о трех пострадавших.

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В ГосЧС Украины сразу после удара сообщали, что из-под завалов удалось спасти мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.). Впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек.

Также был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

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