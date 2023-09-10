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Отменить статус "ограниченно годных": омбудсмен Лубинец сделал резонансное заявление

Дмитрий Видоменко
10 сентября 2023, 08:48 обновлено 10 сентября, 08:55
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил - пускай ограниченно пригодные люди будут все равно будут служить в ВСУ, но не на передовой.
Лубинец, мобилизация
По словам омбудсмена Лубинца, данный вопрос был отдельно рассмотрен на заседании СНБО / коллаж Главред, фото УНИАН

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил на очередном заседании СНБО убрать из законодательства формулировку "ограниченно годный к военной службе". Такое заявление омбудсмен озвучил в эфире телемарафона.

"Относительно решения "ограниченно годен": мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, которые не имеют недостатков, не имеют проблем со здоровьем, как "непригодные", а гражданам Украины, которые имеют открытые проблемы со здоровьем, есть многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно годен". Это требует урегулирования", - рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, данный вопрос был отдельно рассмотрен на заседании СНБО, на котором Лубинец предложил убрать формулировку "ограниченно годен". По мнению омбудсмена, гражданин Украины должен быть либо пригодным к выполнению военной службы, либо вовсе непригодным.

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"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)", - заявил Лубинец.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

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мобилизация омбудсмен война России и Украины
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