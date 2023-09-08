УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

Дмитрий Видоменко
8 сентября 2023, 12:27 обновлено 8 сентября, 12:27
6
Нардеп Федор Вениславский рассказал, что ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которые будут мобилизованы.
Мобилизация
Ограничения на выезд за границу коснутся только мобилизованных женщин - Вениславский / коллаж Главред, фото УНИАН

Ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которые сперва встали на военный учет, а потом уже были мобилизованы. Именно так в комментарии порталу "РБК-Украина" пояснил свое вчерашнее резонансное заявление нардеп и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, ограничения на выезд за границу коснутся отнюдь не всех женщин, которые будут стоять на военном учете.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - отметил Вениславский.

видео дня

Нардеп подчеркнул, что и сейчас хватает женщин, которые стоят на воинском учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

Больше новостей о войне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация в армию Федор Вениславский Воинский учет женщин
Реклама

Главное за день

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

11:43 Украина
Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов

10:20 Эксклюзивы
РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненых

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненых

09:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:34

Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

11:01

"Ты что делаешь, тварь": Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

10:55

Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

10:45

Потап показал подросшего сына и поздравил его с особым праздником

Реклама
10:40

Опозоренный Ступка нахамил матери защитника Азовстали

10:20

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЭксклюзив

09:59

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненыхФото

09:53

Как назвать ребенка в 2024 году: забытые имена снова в тренде

09:41

Студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка: адвокат объяснил, что делать

09:27

Срыв удара по флоту РФ: Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ

08:39

ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов – ISW

08:12

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: попали в частный сектор, есть разрушения

07:55

"Какое-то сумасшествие происходит": Вайкуле жестко прошлась по россиянам из-за войны в Украине

07:38

Уничтожен большой склад БК и два ЗРК врагов: свежая сводка боев от Генштаба

06:35

Почему неправильно говорить "дзвонити друзям": Авраменко удивил ответом

Реклама
06:20

Непроизвольный стриптиз: Бритни Спирс чудом избежала публичного обнаженияВидео

05:30

Какая клякса напоминает поцелуй: тест по картинке расскажет об особенности характера

05:00

"На РФ наползает смута": Сотник рассказал о страшной тени ПригожинаВидео

04:00

"Всех этих Путиных будут выкорчевывать": эксперт рассказал о конце власти ПутинаВидео

02:20

На базе ЧВК "Вагнер" в Мали заметили турецкие Bayraktar

01:37

"Они все маньяки": публицист сделал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

01:33

Не разлезутся: как стирать перьевые подушки в стиральной машинке

07 сентября, четверг
23:58

Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответВидео

23:17

Какими болезнями можно заразиться от кошки: топ-5 опасных заболеваний

22:47

В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожарВидео

22:43

"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

22:31

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

22:15

Как выглядит план Эрдогана о начале мирных переговоровмнение

22:11

Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

21:30

"Россия получит парочку обидных пинков": Невзоров рассказал о параде позора в РФ

21:17

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

20:45

"Микояновская колбаса": Стилист жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты

20:40

В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцевВидео

20:14

Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо

20:09

Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей

Реклама
19:57

"Миссис" из Херсона держалась за ручки с россиянкой на международном конкурсе

19:53

Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

19:45

"Эффективность будет выше": генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

19:22

"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

18:50

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

18:47

Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

18:46

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:40

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

18:14

Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и "русского мира"

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять