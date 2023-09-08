Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которые будут мобилизованы.

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Ограничения на выезд за границу коснутся только мобилизованных женщин - Вениславский / коллаж Главред, фото УНИАН

Ограничения на выезд за границу будут касаться только тех женщин, которые сперва встали на военный учет, а потом уже были мобилизованы. Именно так в комментарии порталу "РБК-Украина" пояснил свое вчерашнее резонансное заявление нардеп и представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, ограничения на выезд за границу коснутся отнюдь не всех женщин, которые будут стоять на военном учете.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - отметил Вениславский.

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Нардеп подчеркнул, что и сейчас хватает женщин, которые стоят на воинском учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

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