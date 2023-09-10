Более 420 тысяч: в ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине

Россия сосредоточила в Украине более 420 тысяч своих военнослужащих, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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В ГУР рассказали, сколько оккупантов сейчас находятся в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор РФ накопила на территории Украины группировку войск численностью в 420 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает портал "Интерфакс-Украина".

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях", - сказал офицер.

По словам Скибицкого, за полтора года войны страна-агрессор Россия так и не достигла поставленной диктатором Владимиром Путиным цели по полной оккупации территории Украины.

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"И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия РФ проводит, по сути, на двух направлениях - "Купянск-Лиман", и это "Марьинка-Донецк" – для того, чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой области", - пояснил офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года. После трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты.

До того говорилось о том, что сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление. Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" на Купянском направлении из сотен тысяч военных, но планировка, асимметричные действия и рельеф позволяют нивелировать преимущество в количестве.

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