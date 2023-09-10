Отказался арестовать Путина: президент Бразилии сделал скандальное заявление

Лула да Силва сказал, что гарантирует российскому диктатору безопасность, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

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Бразильский президент оскандалился новым заявлением о Путине/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Lula

Президент Бразилии Луис Лула да Силва заявил, что российского диктатора Владимира Путина "ни в коем случае не арестуют" в Бразилии, если он в следующем году посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро.

Об этом он сказал в интервью в кулуарах встречи G20 в Дели, пишет Reuters. При этом он добавил, что Путина пригласят на мероприятие в следующем году.

"Я верю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Что я могу вам сказать, так это то, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", – сказал Лула. видео дня

Напомним, что Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации сотен детей из Украины во время полномасштабного вторжения. Теперь в 121 стране, ратифицировавшей Римский устав Международного уголовного суда, Путина могут арестовать в случае посещения им этой страны.

Скандальные заявления президента Бразилии

В начале апреля 2023 года президент Бразилии опозорился заявлением о войне – предложил отдать Крым стране-агрессору России. По мнению Луиса Инасиу Лула да Силва, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

Кроме этого, в июле текущего года президент Бразилии оконфузился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского. Он заявил о том, что мир якобы уже устал от войны России в Украине, и начал настаивать на мирных усилиях по завершению "конфликта".

В начале августа президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру". По мнению бразильского лидера, ни Украина, ни РФ сейчас не готовы к переговорам. Кроме этого, он набросился на западные страны за то, что они "не остановили войну".

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