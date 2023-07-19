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Президент Бразилии оскандалился заявлением о войне и "наехал" на Зеленского

Алексей Тесля
19 июля 2023, 14:47 обновлено 19 июля, 14:56
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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не называл агрессора РФ виновной в войне.
Украина, Лула да Силва
Лула да Силва оскандалился заявлением о войне / Коллаж ua.depositphotos.com, facebook.com/Lula/

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил о том, что мир якобы уже устал от войны России в Украине.

Именно поэтому он настаивает на мирных усилиях по завершению "конфликта". Об этом Лула сказал журналистам в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", — подчеркнул он.

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Отмечается, что в ходе двухдневного саммита лидеров Европейского Союза и Латинской Америки президент Бразилии не называл агрессора РФ виновной в войне.

Силва также заявил, что Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма. В Министерстве иностранных дел прокомментировали предложение президента Бразилии Инасио Лула да Силвы относительно территориальных уступок России. Украина не торгует своими территориями, подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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