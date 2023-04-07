Президент Бразилии опозорился заявлением о войне: предложил отдать Крым РФ

Владимир Путин "не может захватить территорию Украины", говорит Луис Инасиу Лула да Силва.

Луис Инасиу Лула да Силва / Facebook/Lula

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

В частности, он предлагает украинской стороне отказаться от захваченного РФ Крыма. Заявление бразильского политика цитирует Le Figaro.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

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При этом он отметил, что диктатор России Владимир Путин "не может захватить территорию Украины".

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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