В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

Утром в понедельник, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Это подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Местных жителей призвали находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
Отметим, это уже второй обстрел Кривого Рога с начала суток. Ночью в городе также гремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что оккупанты выпустили в сторону города крылатые ракеты, также было зафиксировано движение двух групп "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога.
Ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября
Утром 8 сентября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-К" по админзданию в Кривом Роге. Один человек погиб. Погибший оказался вольнонаемным работником полиции охраны.
Всего из-за атаки девять сотрудников полиции ранены, трое из них были извлечены из-под завалов.
Повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.
9 сентября глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге до 74 человек выросло число пострадавших в результате ракетного удара страны-агрессора РФ. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.
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