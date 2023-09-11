В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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В направлении Кривого Рога приближалась группа ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Утром в понедельник, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Это подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Местных жителей призвали находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Отметим, это уже второй обстрел Кривого Рога с начала суток. Ночью в городе также гремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что оккупанты выпустили в сторону города крылатые ракеты, также было зафиксировано движение двух групп "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога.

Ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября

Утром 8 сентября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-К" по админзданию в Кривом Роге. Один человек погиб. Погибший оказался вольнонаемным работником полиции охраны.

Всего из-за атаки девять сотрудников полиции ранены, трое из них были извлечены из-под завалов.

Повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

9 сентября глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге до 74 человек выросло число пострадавших в результате ракетного удара страны-агрессора РФ. Три человека находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

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