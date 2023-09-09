В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

В больницах города находятся 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии. Всего пострадали 74 человека.

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Ракетный удар по Кривому Рогу РФ нанесла 8 сентября / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Кривом Роге до 74 человек выросло число пострадавших в результате ракетного удара страны-агрессора РФ. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

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"Число пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находятся 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал Вилкул в Telegram.

Он добавил, что для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святому Николаю.

Над ликвидацией последствий ракетного удара работают бригады коммунальных служб.

Ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября

Утром 8 сентября российские оккупанты ударили ракетой "Искандер-К" по админзданию в Кривом Роге. Один человек погиб. Погибший оказался вольнонаемным работником полиции охраны.

Всего из-за атаки девять сотрудников полиции ранены, трое из них были извлечены из-под завалов.

Повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля.

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