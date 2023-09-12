Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

Российские захватчики столкнулись с необходимостью проведения новой волны мобилизации. Страна-агрессор Россия может мобилизовать в конце сентября сотни тысяч россиян. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Несколько раз уже переносили новую волну официальной мобилизации на РФ. Помним, что была проведена так называемая частичная мобилизация, после этого мобилизационные мероприятия в стране-агрессоре не останавливались", - отметил Юсов.
По его словам, ежемесячно несколько десятков тысяч человек тем или иным способом рекрутировались в оккупационную армию.
"Сейчас действительно захватчики и руководство режима столкнулись с необходимостью возможной новой волны мобилизации. Может действительно идти речь о конце сентября, собственно, осеннем решении", - сказал представитель ГУР.
Как отметил Юсов, это не значит, "что завтра новая орда появится на фронте", потому что это длительный процесс. Однако мобилизационный ресурс у врага есть, и это решение рассматривается.
Мобилизация в России
Недавно в Минобороны Британии сообщили, что Путин хочет набрать 420 тысяч человек в рамках новой волны мобилизации. В то же время призыв в армию в стране-агрессоре России продолжает оказывать негативное влияние на рабочую силу в ее промышленности.
Как отметил журналист и социолог Игорь Яковенко, мобилизация в стране-агрессоре обязательно будет, но она будет носить довольно ограниченный характер. Не потому что Путин не хочет, а потому что нет ресурсов для этого.
По данным агентства Bloomberg, мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций. В связи с этим аналитики агентства предполагают, что страна-агрессор, Россия, может ввести "целевую мобилизацию" ‒ то есть выборочную. То есть будут мобилизовать тех людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда.
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