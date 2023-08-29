'Военное положение в России': эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизации

В интервью Главреду российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, может ли в этом случае Путин, когда уже будет понимать, что других вариантов у него не остается, объявить всеобщую мобилизацию и военное положение, и тем самым отложить выборы.
"Такой цели, как отложить выборы, не существует, потому что выборы для Путина не представляют никакой опасности. Еще раз подчеркиваю, нет никакой проблемы с тем, что называется "выборы в России". Это мероприятие, которое никак не угрожает путинскому режиму. Будут какие-то конкуренты назначены, Ксению Собчак пустят, наверное, на выборы, или еще кого-то. Ну хорошо, она получит одну сотую процента. Прекрасно. Путин получит 90%, если захочет – получит 150%. Никакой угрозы для Путина выборы не несут, поэтому этого мотива не существует", - объяснил оппозиционер.
Яковенко подчеркнул, что мобилизация в стране-агрессоре обязательно будет, но она будет носить достаточно ограниченный характер. Не потому, что Путин не хочет, а потому что нет ресурсов для этого.
"Есть инфраструктура. Просто так набрать миллион человек по селам, городам, посадить их в автобусы, привезти на фронт, выгрузить там на фронте нельзя. Даже во время частичной мобилизации, которая была осенью прошлого года, мы видели, к чему это приводит, когда огромное количество людей набирали, сажали в автобусы, а потом привозили назад и распускали, потому что их некуда было везти.Просто привезти к линии фронта, к "нулевке", и выгрузить сразу в окопы без обмундирования, обучения, слаживания, необходимого количества офицеров. , оружия и так далее невозможно. То есть должна быть инфраструктура для мобилизации, а ее нет. В этом все упирается", - сообщил эксперт.
Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:
Напомним, что эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ. Диктатор Владимир Путин склоняется к той части российских силовиков, которая хочет продолжать войну, которая идет сейчас против Украины.
Российский оппозиционер вскрыл планы Путина на новую волну мобилизации. Для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима нет, считает Игорь Яковенко.
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