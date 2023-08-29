Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

Основной объект этого запугивания Владимира Путина - верхушка армии и ФСБ, считает Игорь Яковенко.

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Игорь Яковенко спрогнозировал действия Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Диктатор Владимир Путин склоняется к той части российских силовиков, которая хочет продолжать ту войну, которая идет сейчас против Украины, рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

Он считает, что ликвидация Евгения Пригожина свидетельствует о том, что Путин намерен вернуть себе всю полноту власти в РФ. "Потому что он после 24 февраля прошлого года, после вторжения в Украину, перестал контролировать все процессы в России. Сейчас у него задача вернуть всю полноту власти в России. Единственным инструментом для этого он избрал страх", - сказал он в интервью Главреду.

В то же время собеседник считает, что основной объект этого запугивания – люди в погонах, верхушка армии и ФСБ, которые могут в любом случае почувствовать угрозу своего существования в лице Путина.

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"И как они ответят – большой вопрос. Не знаю успел ли Сталин в конце своей жизни понять, что атмосфера страха, которую он сеял на протяжении всего своего правления, приводит не только к самому страху, но и к тому, что люди в какой-то момент начинают понимать, что они не готовы становиться очередными жертвами. Поэтому, преодолевая свой страх, собираются и принимают какие-то меры по устранению самого диктатора. Так произошло со Сталиным, с Берией. И вариант, что по Путину тоже будет принято такое решение, совсем не исключен", - добавил Яковенко.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Ранее Яковенко назвал сообщников Пригожина в ФСБ и Генштабе. Диктатор Владимир Путин сейчас ведет зачистку среди верхушки российских силовиков, считает Игорь Яковенко.

Ранее в ISW раскрыли, кто хотел смерти Пригожина больше, чем Путин. Минобороны России активизировало усилия, чтобы "задушить" вагнеровцев в Сирии и Африке, считают аналитики.

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