'Пушечное мясо': российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую мобилизацию

Для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима не существует, считает Игорь Яковенко.

https://glavred.info/world/garmatne-m-yaso-rosiyskiy-opozicioner-rozkriv-plani-putina-na-novu-hvilyu-mobilizaciji-10496329.html Ссылка скопирована

Игорь Яковенко рассказал о мобилизации в России / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: Youtube

В интервью Главреду российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, зачем Кремль собирается провести новую волну мобилизации.

Оппозиционер считает, что то, что людей будут затягивать на фронт - это очевидно. Потому что Путин будет продолжать войну, ему нужно "пушечное мясо".

"Можно это называть мобилизацией, можно это называть призывом, но на самом деле это не имеет уже никакого значения. Здесь важно другое - то, что количество людей, которых режим может одновременно отправлять на фронт, ограничено. Причем не желанием Путина и не количеством мобилизационного резерва, то есть не количеством населения в России, а возможностями. Есть достаточно ограниченное количество офицеров, которых можно направлять", - отметил Яковенко.

По его словам, если просто так направить миллион не обученных людей на фронт, то они будут уже даже не "пушечным мясом". Это будет такой "пушечный фарш", приготовленный для отравления украинской земли.

"То есть есть определенные инфраструктурные ограничения, связанные с обмундированием, вооружением, размещением, слаживанием. Там ограниченное количество полигонов, казарм, и просто так взять, не знаю, 10 миллионов или даже миллион человек и отправить на фронт, то для этого нет возможности", - добавил он.

Если говорить о разовой мобилизации, то это как раз те самые 250-300 тысяч человек, которые были мобилизованы во время частичной мобилизации осенью прошлого года.

А вот для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима не существует. Поэтому мобилизация будет, но она будет примерно в этих пределах", - пояснил эксперт.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

Напомним, что спецслужбы РФ выдвигают ультиматум Путину, чтобы тот выгнал Шойгу и начал мобилизацию. В спецслужбах РФ беспокоятся о потенциале Владимира Путина противостоять дальнейшим вызовам.

Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целей. Секретарь СНБО подчеркнул, что в стране-агрессоре активно происходит принуждение к подписанию контрактов, но большого успеха не имеют.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.