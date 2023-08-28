РФ копит ракеты и дроны: в разведке назвали, куда могут целиться оккупанты

РФ изучает объекты Украины и ищет места и расположение систем ПВО, рассказал Вадим Скибицкий.

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Оккупанты РФ могут готовить новые ракетные удары / pixabay, Минобороны РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, что российские оккупанты при обстреле Украины используют небольшое количество ракет. Таким образом они держат Силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

"У них (россиян, - ред.) есть свои определенные задачи, цели, объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. В этот раз на Полтавщине. Это гражданский объект, а туда направили ракеты с Черного моря", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

При этом представитель ВСУ напомнил о том, что ранее оккупанты били по Одесскому региону, уничтожая зерновую инфраструктуру.

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"Вот и лицо России, которая устроила здесь не один голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика. А сейчас уже продовольственный сектор", - добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетные удары РФ: прогноз ГУР

В свою очередь заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что РФ изучает энергетические объекты Украины, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО, пытаясь вычислить оптимальные маршруты для пусков ракет.

Он не исключил, что осенью РФ может наносить точечные удары по объектам критической инфраструктуры, а массированные – разными видами вооружения, от беспилотников до ракет.

"Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно - скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году", - добавил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит новый массированный удар. Россия выискивает варианты прокладки маршрутов для будущих атак, предупредила Наталья Гуменюк.

Напомним, ночью 28 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в ряде областей. Российские оккупанты ударили по Полтавской области и Кривому Рогу. На Полтавщине есть попадание в промышленный объект, есть погибшие.

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