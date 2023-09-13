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РФ изменила тактику ударов дронами: в ВСУ назвали приоритетные цели оккупантов

Алёна Воронина
13 сентября 2023, 16:33 обновлено 13 сентября, 16:33
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Оккупанты начали использовать больше дронов во время каждой атаки, и запускают их такими путями, чтобы приглушить звук.
Дроны-камикадзе, Наталья Гуменюк
РФ изменила тактику ударов дронами/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Российские захватчики изменили тактику ударов беспилотниками по Украине. Они начали применять больше дронов-камикадзе во время атак. При этом в приоритете для оккупантов остается инфраструктура портов.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, захватчики выбрали тактику плотных атак дронами. Таким образом враги стараются не дать передохнуть противовоздушной обороне и населению.

Так, если ранее захватчики запускали 25 беспилотных летательных аппаратов, то сегодня, 13 сентября, страна-агрессор ударила по Одесской области, использовав 38 дронов.

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Противник, в частности, запускает дроны по акватории Черного моря, где приглушается звук. Также захватчики запускают беспилотники вдоль границы.

"Враг мощно увеличил количество дронов для атаки. Это говорит о том, что он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. И этой ночью были поражены стоянки грузового транспорта, который является участником логистической структуры", – заявила Гуменюк.

Она добавила, что было атаковано также зерно, которое должно было идти на экспорт в рамках "зерновой сделки". Гуменюк отметила, что оккупанты таким образом хотят занять место Украины в "зерновой инициативе".

Атака оккупантов по Одесской области 13 сентября

В ночь на 13 сентября РФ атаковала Одесскую область. Была повреждена припортовая и другая гражданская инфраструктура, вспыхнул пожар. Шесть человек пострадали: три человека в тяжелом и три в состоянии средней тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Позже стало известно, что 7 человек пострадали. Среди пострадавших – шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

В ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области. Силам обороны удалось сбить 84% целей, запущенных противником. Впрочем, "прилетов" не удалось избежать. В частности, и из-за возгорания от обломков сбитых российско-иранских БПЛА. В результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, которые стояли у портов в ожидании загрузки.

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война в Украине ВСУ дроны вторжение России Наталья Гуменюк
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