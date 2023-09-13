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СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

Алёна Воронина
13 сентября 2023, 11:07 обновлено 13 сентября, 11:09
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Захватчики 10 дней свозили на этот участок заполненные под дулами автоматов бюллетени, а уничтожено это все было за считанные секунды.
СБУ подорвала
СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье/ коллаж: Главред, фото: скрин, pixabay, УНИАН

Украинские дроны-камикадзе атаковали "избирательный участок" российских оккупантов во временно оккупированном селе Благовещенка Запорожской области. В результате удара были повреждены бюллетени захватчиков, которые те свозили на этот "участок" в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности Украины. Отмечается, что "участок" был атакован тремя беспилотниками.

"Украинские дроны-камикадзе "проверили" условия хранения бюллетеней на "избирательном участке" оккупантов. Во время незаконных оккупантских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени", – рассказал источник изданию.

видео дня

Российские захватчики 10 дней свозили на этот "участок" заполненные бюллетени. Эти бумаги привезли из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка) после проведения там удаленного "голосования".

После утренних ударов этот "участок" уже не заработал, а бюллетени, которые местных жителей заставляли заполнять под дулами автоматов, были повреждены.

Также источник издания сообщил, что после взрывов на упомянутом "участке" так называемые "члены" других избирательных участков в этом районе начали сильно нервничать.

СБУ подорвала
СБУ взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье/ скрин

Смотрите видео, как СБУ взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье:

Ранее сообщалось, что дрон взорвал "избирательный штаб" РФ во временно оккупированном селе Скельки Васильевского района Запорожской области. Два дрона-камикадзе ударили по одному из "избирательных штабов" российских оккупантов, устроивших псевдовыборы на захваченной территории Запорожской области. В результате устроенный оккупантами спектакль под названием "выборы" закончился там досрочно.

Война в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ имеют успех в районе Клещиевки. В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате активных боевых действий украинские защитники достигли частичного успеха в районах Клещиевки в Донецкой области и Работиного в Запорожской области. ВСУ вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также сообщалось, что ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ВСУ имеют определенные успехи в районе Клещиевки Донецкой области и в районе Работиного в Запорожской области.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, война может завершиться по одному из 3-х сценариев. В заключение войны в Украине влияют как события на фронте, так и другие факторы, среди которых – ситуация в стране-агрессоре России и США. В частности, Соединенные Штаты Америки фактически влияют на ход войны, предоставляя Украине оружие для защиты от РФ.

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