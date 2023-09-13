Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

Выход защитников Украины на Азовское побережье вернет нас в ситуацию 23 февраля 2022 г., до начала вторжения, и может спровоцировать в РФ необратимые процессы.

https://glavred.info/ukraine/voyna-mozhet-zavershitsya-po-odnomu-iz-3-h-scenariev-zhdanov-nazval-datu-i-obyasnil-rol-ssha-10500235.html Ссылка скопирована

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев, считает Жданов/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

На завершение войны в Украине влияют как события на фронте, так и другие факторы, среди которых – ситуация в стране-агрессоре России и США. В частности, Соединенные Штаты Америки фактически влияют на ход войны, предоставляя Украине оружие для защиты от РФ.

Поэтому сейчас есть только два человека, которые более или менее точно могут ответить на вопрос, когда может закончиться война в Украине – президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает ТСН.uа.

видео дня

"Я думаю, что США, имеют свой взгляд на ход этой военной кампании. И я думаю, что у них есть какой-то сценарий этой войны, которому они следуют. Поэтому они так дозированно дают нам оружие, чтобы не допустить быстрого и полного разгрома РФ на поле боя. А исходя из такого соображения, можно сделать вывод, что, скорее всего, США будут тянуть к старту предвыборной кампании Джо Байдена. А это – конец весны и начало лета 2024 – начало избирательной гонки в США. Вот на эту дату я бы ориентировался относительно возможного времени окончания войны", – отметил Жданов.

Кроме этого, есть еще два других возможных сценария завершения войны в Украине, считает военный эксперт. Первый сценарий будет реализован, если в России сменится военно-политическое руководство, Путин и его окружение будут отстранены от власти.

"Смена политического клана может привести к тому, что для восстановления международного статуса России и снятия санкций, новое политическое руководство этой страны может пойти на такую уступку, как полный вывод войск с территории Украины. Это очень вероятный вариант", – сказал военный эксперт.

Еще один вариант, который менее вероятен, потому что он не полностью зависит от Украины – это разгром российских войск на территории Украины. По словам Жданова, из этого сценария точно может быть реализована по крайней мере большая половина, а именно – выход украинских войск на Азовское побережье.

Военный эксперт отметил, что выход на Азовское побережье фактически возвращает нас в ситуацию 23 февраля 2022 года, до начала вторжения, и может спровоцировать в стране-агрессоре России ряд необратимых процессов, которые могут привести к выводу российских войск из Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ отбивают "мясные штурмы" РФ под Купянском. Российским оккупантам не удается пробить оборонительные линии украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш. Здесь враг "бьется как рыба об лед", тогда как на других участках фронта — под Бахмутом и в Запорожской области — у ВСУ есть успехи.

Также сообщалось, что ВСУ имеют успех в районе Клещиевки. В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате активных боевых действий украинские защитники достигли частичного успеха в районах Клещиевки в Донецкой области и Работиного в Запорожской области. ВСУ вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан отмечал, что ВСУ могут начать освобождение Донецка. По его словам, оккупанты сконцентрировали значительное количество военных ресурсов в районе временно захваченного Донецка. Однако ВСУ готовы начать операцию по освобождению города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.