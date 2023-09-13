Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

Пилоты прибудут на базу ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, до октября. Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка.

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Когда украинские пилоты смогут летать на F-16 - названы сроки / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

Первая группа украинских пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже. Об этом заявил директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло.

Украинские пилоты прибудут на базу ВВС Национальной гвардии США "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, до октября. Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка. В зависимости от знаний и предыдущего опыта работы на истребителях, они могут завершить обучение в США в течение трех месяцев, пишет АР.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", – сказал Ло.

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Чтобы уложиться в сжатые сроки подготовки, Тусон, вероятно, перенесет некоторые другие свои международные обязательства по подготовке пилотов, чтобы предоставить Украине приоритет.

После завершения обучения в США украинцам нужно будет вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки в НАТО. Союзники по НАТО также обучают украинцев техническому обслуживанию самолетов. Это обучение должно быть завершено до того, как самолеты начнут выполнять боевые задачи. Сколько времени займет дополнительная подготовка, директор Воздушных сил Национальной гвардии США не смог оценить.

Истребители F-16 для Украины

Три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Вооруженные силы Украины могут получить истребители F-16 уже ближайшей зимой, ранее озвученных сроков. Украинские и западные официальные лица не исключают варианта того, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года. По его словам, нужно учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

Эксперт назвал задачу F-16 во время контрнаступления ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, а основное отличие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам.

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