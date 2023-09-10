F-16 могут передать Украине раньше запланированных сроков, но есть нюанс – WSJ

Пилоты ВСУ отправятся на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии в Аризоне.

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ВСУ могут вскоре получить F-16 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Вооруженные силы Украины могут получить истребители F-16 уже ближайшей зимой, ранее озвученных сроков.

Украинские и западные официальные лица не исключают варианта того, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года, говорится в материале Wall Street Journal.

Источники издания не исключают, что США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Подчеркивается, что на обучении уже находится группа украинских пилотов, которая насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

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Как уточнили в Пентагоне, эти пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыло. Вместе с тем десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

В свою очередь бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что чиновники "чрезмерно озабочены" уровнем владения английским языком. "Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", - сказал он.

При этом отмечается, что может появиться еще одна неожиданная проблема. Ведь F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

Ранее Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте уже весной 2024 года. Как сообщил Резников, сегодня уже есть разрешение на обучение и есть страны, которые вызвались обучать пилотов.

Напомним, ранее журналист, писатель и публицист, главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник заявил, что Запад довольно долго раскачивался и тянул с предоставлением Украине авиации. Важной причиной такого промедления были опасения по поводу коррупции.

Эксперт назвал задачу F-16 во время контрнаступления ВСУ. F-16 выполняет задачи истребителя-бомбардировщика, а не штурмовика, а основное отличие между ними заключается в том, что штурмовик работает по передовой и ближним тылам.

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