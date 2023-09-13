"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал серию аварий с самолетами в стране-агрессоре, произошедших после объявления антироссийских санкций и запрета на поставки запчастей к самолетам в РФ.
При этом он напомнил о том, что в РФ рассказывают о якобы безрезультативности западных санкций, в то время как их самолеты не могут приземлиться по "техническим причинам". Об этом глава ОП написал в Telegram.
"Глава "Уральских авиалиний" говорит, что санкции им только на пользу... Один самолет совершает экстренную посадку под Новосибирском из-за неисправности... Другой не может взлететь из Екатеринбурга по техническим причинам... Польза", - написал он.
Что известно об авариях с самолетами в РФ
Во вторник, 12 сентября, в Новосибирской области пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле на грунт. На его борту было 167 человек. Из-за инцидента пострадавших нет.
Напомним, что 2 сентября в Екатеринбурге самолет не мог совершить взлет из-за выявленных технических проблем. Лайнер должен был полететь в Красноярск.
Ранее сообщалось, что вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет. В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне угробили без боев 20% авиации. По данным журнала Newsweek, небоевые потери российской авиации с начала большой войны против Украины превышают 20% от подтвержденных.
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