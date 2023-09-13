УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерики

Анна Ярославская
13 сентября 2023, 09:00 обновлено 13 сентября, 09:05
29
Сторонники "русского мира" требуют бомбить Киев и в то же время опасаются, что это обернется для них еще большими проблемами.
Взрывы и пожар в Севастополе
Взрывы и пожар в Севастополе вызвали истерику у россиян / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Под утро 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ заявили о "ракетном ударе" по судоремонтному заводу и признали повреждения двух кораблей Черноморского флота РФ. Тем временем в российском сегменте соцсетей - ажиотаж. Сторонники вторжения в Украину активно обсуждают планы мести. Традиционно россияне требуют бомбить Киев.

Как реагируют россияне россияне на взрывы в Крыму:

  • "Почему не могут снести Киев?";
  • "Нужно ни город сносить, а "центры принятия решений", мосты, станции, тоннели. Но кому-то это не выгодно";
  • Вакуумную или водородную бомбу применить один раз и сразу сдадутся!";
  • "Опять всплывают старые вопросы- когда наши начнут воевать по- настоящему? С дезорганизацией вражеского тыла, с уничтожением вражеской транспортной системы и ударами по мостам, с уничтожением электроэнергетики и банковской системы, водозаборов и очистных, с уничтожением городских и областных администраций, полиции и СБУ? С ударами по Банковой? Вопросы, которые задаются с начала СВО, но остаются без ответа. Когда политическое руководство России развяжет военным руки? Ударов по судоремонтному недостаточно, чтобы наконец- то это случилось?".

Некоторые, не такие смелые сторонники "русского мира", опасаются, что если ударов по Киеву станет больше, то Украине передадут дальнобойные ракеты.

видео дня

Также россияне жалуются, что у РФ нет достаточного количества ракет и "многосотенных армад стратегических бомбардировщиков", а у Украины есть ПВО.

Не могли не вспомнить россияне и о бактериологическом оружии.

"А если крылатых украинских ракет будет 50, а если 10, из них, будут снаряжены бактериологическим зарядами? А логистика у них процветает, и поставки оружия идут и по воздуху, и по воде, и по ЖД", - написал один из пользователей.

"Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас кромешный", - написал еще один.

Смотрите видео - В Севастополе прогремели мощные взрывы:

Скриншот

Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В местных пабликах пишут, что взрывы в Севастополе прогремели около четырех часов утра. Местные жители говорят, что слышали три мощных взрыва, от которых повылетали стекла. На месте "прилета" был виден "огненный гриб". Сообщалось, что горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте.

В Минобороны РФ обвинили в атаке на Севастополь Украину.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - говорится в сообщении.

В МО РФ утверждают, что силы ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Севастополь новости Украины новости Крыма взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:23 Украина
В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

07:06 Украина
Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Реклама
06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

Реклама
01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

Реклама
19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять