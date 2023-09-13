"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерики

Сторонники "русского мира" требуют бомбить Киев и в то же время опасаются, что это обернется для них еще большими проблемами.

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Взрывы и пожар в Севастополе вызвали истерику у россиян / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Под утро 13 сентября во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. В Минобороны РФ заявили о "ракетном ударе" по судоремонтному заводу и признали повреждения двух кораблей Черноморского флота РФ. Тем временем в российском сегменте соцсетей - ажиотаж. Сторонники вторжения в Украину активно обсуждают планы мести. Традиционно россияне требуют бомбить Киев.

Как реагируют россияне россияне на взрывы в Крыму:

"Почему не могут снести Киев?";

"Нужно ни город сносить, а "центры принятия решений", мосты, станции, тоннели. Но кому-то это не выгодно";

Вакуумную или водородную бомбу применить один раз и сразу сдадутся!";

"Опять всплывают старые вопросы- когда наши начнут воевать по- настоящему? С дезорганизацией вражеского тыла, с уничтожением вражеской транспортной системы и ударами по мостам, с уничтожением электроэнергетики и банковской системы, водозаборов и очистных, с уничтожением городских и областных администраций, полиции и СБУ? С ударами по Банковой? Вопросы, которые задаются с начала СВО, но остаются без ответа. Когда политическое руководство России развяжет военным руки? Ударов по судоремонтному недостаточно, чтобы наконец- то это случилось?".

Некоторые, не такие смелые сторонники "русского мира", опасаются, что если ударов по Киеву станет больше, то Украине передадут дальнобойные ракеты.

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Также россияне жалуются, что у РФ нет достаточного количества ракет и "многосотенных армад стратегических бомбардировщиков", а у Украины есть ПВО.

Не могли не вспомнить россияне и о бактериологическом оружии.

"А если крылатых украинских ракет будет 50, а если 10, из них, будут снаряжены бактериологическим зарядами? А логистика у них процветает, и поставки оружия идут и по воздуху, и по воде, и по ЖД", - написал один из пользователей.

"Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас кромешный", - написал еще один.

Смотрите видео - В Севастополе прогремели мощные взрывы:

Взрывы в Севастополе 13 сентября

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В местных пабликах пишут, что взрывы в Севастополе прогремели около четырех часов утра. Местные жители говорят, что слышали три мощных взрыва, от которых повылетали стекла. На месте "прилета" был виден "огненный гриб". Сообщалось, что горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте.

В Минобороны РФ обвинили в атаке на Севастополь Украину.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - говорится в сообщении.

В МО РФ утверждают, что силы ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера.

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