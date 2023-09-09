СБУ "проголосовала" досрочно: на Запорожье дрон взорвал "избирательный штаб" РФ

Два дрона-камикадзе ударили по одному из "избирательных штабов" российских оккупантов, которые устроили псевдовыборы на захваченной территории Запорожской области.
В результате устроенный оккупантами спектакль под названием "выборы" закончился досрочно, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что украинские дроны-камикадзе "проголосовали" против российских террористов во время псевдовыборов в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.
При этом "избирательный" штаб россияне использовали для хранения бюллетеней и документов.
"Выборы" завершили досрочно из-за взрывов и пожара. После атаки оккупанты оцепили прилегающие улицы и начали проверять гражданских, в частности подняли в воздух беспилотники, уточняется в сообщении.
Смотрите видео - удар по "избирательному штабу" РФ на Запорожье:
Напомним, российские оккупанты уже неделю собирают голоса жителей оккупированных территорий Запорожской области в рамках проведения псевдовыборов в фейковые органы власти Российской Федерации на захваченных территориях, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Приходят домой в сопровождении автоматчиков, "рекомендуют" не отказываться голосовать, чтобы не было проблем, "советуют" выбирать определенную политсилу, конечно путинскую "единую россию", - написал Федоров.
Ранее в ГУР раскрыли детали ударов на юге. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали подробности ударов по российским оккупантам и предателям на захваченной территории Запорожской области. Участники движения сопротивления в координации с ГУР осуществили доразведку и уничтожение ряда вражеских объектов.
Напомним, ранее в Крыму был взорван ракетный комплекс и РЛС оккупантов РФ. Всего на мысе Тарханкут прогремело 7 взрывов, на месте "бавовны" замечены военные самолеты РФ.
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