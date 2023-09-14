ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю 'Сергей Котов' - ГУР

Морской дрон успешно атаковал российский корабль.

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Морские дроны атакуют корабли РФ / коллаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скриншот: видео

Глава Минцифры Михаил Федоров поделился фрагментом видео, где морской дрон осуществляет атаку на русский корабль.

Федоров в своем Telegram показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Однако он не уточнил, что это была за операция, где, какими были цели, и были ли поражения.

"Українській правді" в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео - поражение патрульного российского корабля "Сергей Котов".

видео дня

Однако источник LIGA.net в правительстве сообщило, что на данном видео зафиксированы удары по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, нанесенные утром 14 сентября.

Дрон атаковал российский корабль / скриншот: Telegram

Смотрите о том, как украинский морской дрон атаковал корабль РФ:

Атака по Крыму

Напомним, что 14 сентября в Евпатории прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что атаковали дроны. Они утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два российских патрульных корабля. Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков", сообщают в Страткоме ВСУ.

В Крыму прогремел мощный взрыв - оккупанты подняли военные вертолеты. Местные сообщили, что взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных вблизи Перекопска.

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