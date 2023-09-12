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В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолеты

Юлия Куришко
12 сентября 2023, 12:18 обновлено 12 сентября, 12:28
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В Крыму над Перекопском российские оккупанты сразу подняли вертолеты.
В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму произошел "хлопок" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Telegram

12 сентября во временно оккупированном Крыма раздались взрывы, российские оккупанты сразу подняли в небо боевую авиацию.

В Telegram-канале "Крымский мост" пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "бавовне" в Красноперекопске.

"Что за бабах юго-западнее Красноперекопска?"- пишут в Telegram-канале.

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Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты. Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.

"По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всего ощутили эти села. Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", - добавляют в сообщении.

В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолеты
В Крыму прогремели взрывы / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как в Севастополе произошла "бавовна":

Напомним, что эксперт рассказал подробности, как Крым может быть освобожден мирным путем. Крым может вернуться невоенным путем только в одном случае - должна быть политическая воля, отметил Александр Сотник.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Вражеские силы страны-агрессора России понесли потери при столкновении с бойцами военной разведки Украины, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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война в Украине Севастополь новости Крыма
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