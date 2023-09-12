В Крыму прогремел мощный взрыв: оккупанты подняли вертолеты

12 сентября во временно оккупированном Крыма раздались взрывы, российские оккупанты сразу подняли в небо боевую авиацию.
В Telegram-канале "Крымский мост" пишут о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Но местные жители говорят о "бавовне" в Красноперекопске.
"Что за бабах юго-западнее Красноперекопска?"- пишут в Telegram-канале.
Над Перекопском оккупанты тут же подняли вертолеты. Причем взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных поблизости.
"По нашим данным, в Красноперекопскопском районе мощность взрыва больше всего ощутили эти села. Пока неизвестно, что именно и где взорвалось", - добавляют в сообщении.
Смотрите видео о том, как в Севастополе произошла "бавовна":
Напомним, что эксперт рассказал подробности, как Крым может быть освобожден мирным путем. Крым может вернуться невоенным путем только в одном случае - должна быть политическая воля, отметил Александр Сотник.
ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Вражеские силы страны-агрессора России понесли потери при столкновении с бойцами военной разведки Украины, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
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