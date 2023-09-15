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РФ сбросила авбомбу по жилому кварталу Новой Каховки: есть пострадавшие

Юлия Куришко
15 сентября 2023, 12:41 обновлено 15 сентября, 13:31
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Российская армия атаковала Херсонщину управляемой авиабомбой, которая попала в жилой район.
РФ сбросила авбомбу по жилому кварталу Новой Каховки: есть пострадавшие
Оккупанты обстреляли Херсонщину / коллаж: Главред, фото и скриншот: t.me/kherson_non_fake

15 сентября российская оккупационная армия атаковала управляемыми авиабомбами Херсонскую область - под удар страны-агрессора России попала Новая Каховка.

Как сообщили в Telegram-канале "Херсон: Война без фейков", по предварительной информации, на жилой район упала авиабомба с российского самолета.

"По информации из мест, к сожалению, есть пострадавшие", - отметили в сообщении.

видео дня

Стало известно, что несколько российских самолетов вылетели из района Таганрога и выпустили КАБ в сторону Бериславского района, но одна из авиабомб упала в Новой Каховке, сообщили в Telegram.

РФ сбросила авбомбу по жилому кварталу Новой Каховки: есть пострадавшие
РФ атаковала Новую Каховку/ скриншот: Главред

Смотрите видео последствий российской атаки:

Атака россиян по Херсону

Напоминаем, что россияне обстреляли ТЦ, церковь и больницу в Херсоне. По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, сообщил Прокудин.

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона. Две управляемые авиабомбы российские захватчики сбросили с самолетов около 4 часов утра. Есть пострадавшие и разрушения.

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

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война в Украине новости Херсона
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