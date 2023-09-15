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Генерал СБУ назвал условие, при котором в России случится новый мятеж

Андрей Ганчук
15 сентября 2023, 05:50
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Украине нужно переносить войну в России – государство-оккупант не должно существовать в нынешнем формате, считает генерал-майор запаса Виктор Ягун.
Виктор Ягун
Россия в своем нынешнем формате должна прекратить существование - Ягун / Коллаж Главред

Усиление мобилизации в стране-агрессоре России не приведет к новому мятежу, однако такие события могут произойти в том случае, если посыплется российский фронт. Российское государство не должно существовать в текущем формате, демократией оно не станет. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что усиление мобилизации в РФ не приведет к новому мятежу.

"Я не верю в хаос и бунты в России вследствие мобилизации", - отметил Ягун.

При этом генерал добавил, что мятеж возможен в том случае, если рухнет российский фронт в Украине.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как Украина может развалить Россию:

Кроме того, генерал-майор запаса акцентировал внимание на том, что война должна быть перенесена на территорию России. Страна-оккупант не должна существовать в своем нынешнем формате.

"Рассказы о том, что Россия должна продолжить свое существование в нынешнем формате, а в будущем станет демократией, являются абсурдом. Россия в ее нынешнем виде не может быть демократическим государством", - подчеркнул Виктор Ягун.

Ранее Виктор Ягун сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФ. По его мнению, если силы обороны Украины выйдут к Азовскому побережью, оккупанты потеряют контроль не только над захваченными частями Запорожской и Херсонской областей, но и над оккупированным Крымом.

Кроме того, генерал назвал сценарий для "башен Кремля". Как полагает Ягун, возвращение политических и финансовых "элит" России к сотрудничеству с Западом приведет только уход Путина из власти и демонтаж его правящего режима.

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новости России Виктор Ягун война России и Украины
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